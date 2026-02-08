札幌市の東区選挙管理委員会事務局は2026年2月8日、選挙人に国民審査の投票用紙を2枚渡し、二重投票させてしまうミスが発生したと発表しました。午前9時ごろ、札幌市東区の投票所で、国民審査の用紙交付係から2枚の投票用紙を受け取った60代くらいの投票者が、2枚とも投票しました。投票箱に入れる瞬間、スタッフは、投票者が用紙を2枚入れていることに気づき確認しましたが、すでに投票を終えてしまっていたということです。投票