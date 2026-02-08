「だんしゃり」【漫画】本編を読む子供に無関心な父親と「臭い」「ゴミだと思った」など毒しか発しない祖母に育てられた主人公が、自分のために家族と決別するまでを描く漫画家 小野寺こころ( @onoderaKOKORO8)さんの「だんしゃり」に、7万いいねと1.2万リツイートがついている。今回は、本作を描いた背景など、制作への思いを小野寺こころさんにインタビューした。■ 大切なものを「がらくた」と呼ばれ続けた日々と少女が選んだ道