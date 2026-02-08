◇明治安田J1百年構想リーグ第1節川崎F5―3柏（2026年2月8日U等々力）川崎フロンターレがホームで行われた柏レイソル戦を5―3で制し、白星スタートを切った。開始6分にFWエリソン（26）がPKを決めて先制。勢いに乗ったストライカーは5分後にも左足で加点し、同25分には右足でハットトリックを達成した。決めたのがエリソンなら、その3得点に全て絡んだのがMF伊藤達哉（28）だ。先制のPKは伊藤が反則を誘って獲得し、2点