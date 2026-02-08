◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節福岡1（６PK5）1岡山（2026年2月8日ベスト電器スタジアム）福岡が特別指定選手のMF前田快（こころ＝21）の同点ゴールで追いつき、PK戦で岡山を6―5で振り切って勝ち点2を獲得した。神奈川大3年の前田は後半24分から途中出場。後半33分、自らの突破から得たゴール前やや左のFKの場面。FW名古新太郎のFKが壁に当たって前田に向かって飛んできた。前田が迷うことなく右足ボ