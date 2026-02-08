◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）阿部慎之助監督が2軍のライブBPを視察。石井琢朗2軍監督と話し込む場面などがありました。この日、ライブBPに登板したのは先発転向を目指す泉圭輔投手、又木鉄平投手、ソフトバンクからの加入となった板東湧梧投手、富田龍投手に、山田龍聖投手です。「泉とかも球数良く投げて頑張っていた。だけど寒かったからね。その割にみんな頑張って投げてくれていた」と語った阿部