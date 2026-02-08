日向坂46の金村美玖（23）が8日までに自身のインスタグラムを更新。リアルミート＆グリートでのショートパンツ＆ロングブーツ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「寒いけどミニ丈」とつづった。ニットトップスにショートパンツ＆ロングブーツ姿を公開した。ネットでは「可愛すぎ」「美脚」「生脚を惜しげも無く堂々と…」「お団子ヘアー良き！」「ガチえぐい」などの声が上がった。