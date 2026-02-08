元阪神監督の矢野燿大氏（57）が7日放送のBSフジ「ゴルフ大好き対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。「試合申し込んでもやってくれない」と高校時代の超強豪校について苦笑いまじりにぼやく場面があった。現役時代に阪神でチームメートだった元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）とのゴルフ対決。「昔は結構やりました。コーチになってからはほとんどやってないです」という片岡氏とのゴルフ。片岡氏も「6年ぶ