雪の影響で、東名高速や中央道などの一部区間で通行止めが発生している。NEXCO中日本によると、8日午後4時50分現在、東名高速上りの清水JCT〜厚木IC、下りの厚木IC〜沼津IC、大井松田IC〜左右合流（足柄側）で通行止めとなっている。新東名では、上りの新清水JCT〜新御殿場IC、上下線の海老名南JCT〜新秦野IC、下りの新御殿場IC〜長泉沼津ICで通行止めとなっている。また、中央道では河口湖IC〜大月JCTの上下線、一宮御坂IC〜八王