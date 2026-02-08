2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が、西武へFA移籍した桑原将志と石井一成について言及した。坂口氏は「桑原選手はベテランですし、ガッツマン。彼は（ベイスターズ時代）1番を打つことが多かったですけど、勢いがつく。ストレートに強い特徴が、ベテランになってもまだ持っている。そう言う意味では、球が強いと言われるパ・リーグの野球にもアジャストできると思う