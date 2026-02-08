元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が８日、愛知・常滑市のボートレースとこなめで行われたトークショーに登場した。トークの中では、日本代表やＶ川崎（現・東京Ｖ）でともに戦った盟友であるＪ３福島のカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）の話題にも及んだ。司会の田中早織アナウンサーから、カズが７日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ開幕戦甲府戦に先発したことを振られたのがきっかけだった。武田氏は試合をチェ