ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダルを獲得した。木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーとなったなか、表彰式後に撮影された1枚に感動の声が上がっている。予選3位の木村は、決勝1回目に5回転半の大技を決めて首位に立つと、3回目にこの日の最高得点となる90.50を叩き