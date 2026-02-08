川崎と柏の一戦は撃ち合いに川崎フロンターレは2月8日、明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で柏レイソルと対戦し、5-3で勝利した。ストライカーのFWエリアスがハットトリックを達成。開幕戦から撃ち合いとなった一戦に川崎が競り勝った。試合は前半5分、MF伊藤達哉がファールで倒されて得たPKをエリソンがゴール右に決めると、後半11分には伊藤とのコンビネーションから、再びエリソンが柏GK小島亨介の股を抜く技ありシュートを