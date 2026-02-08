兵庫競馬所属の佐々木世麗騎手が自身のインスタグラムを更新し、７日に２３歳の誕生日を迎えたことをつづった。私服姿の貴重なオフショットも公開。フォロワーからは「めっちゃ可愛い」「大人になったねー（笑）」などのコメントが寄せられた。また、兵庫・中塚猛厩舎から尾林幸二厩舎への所属変更を報告。今年はここまで６勝をマークしており、「新しい厩舎でも前向きに頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いしま