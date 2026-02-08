元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が8日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・55）に出演した。今回は、お笑いコンビ「博多華丸・大吉」と東京・池袋でロケ。ラーメン店を訪れ、つけ麺を注文した。「俺テレビでいろいろなもの食べて、“おいしい”って言わないやつは全部まずいから。“まずい”とは言えないからね。どうですかそのラーメン？って言われて“ん〜ラーメンだね”って言ったら、大概おいしくな