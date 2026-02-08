巨人・阿部監督が、2年目の石塚をマンツーマンで指導した。室内でのスローイング練習に続き、ティー打撃では自らトスを上げた。股割りを課しながらの過酷なメニューに、石塚はもん絶。阿部監督は「強化じゃないよ。サラン（愛）だよ」と笑顔で球場を後にした。