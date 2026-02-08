ユニークなサングラス姿でも話題となった坂本花織(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が現地時間2月7日に行われ、男子シングルのショートプログラム（SP）で鍵山優真が登場。108.67点の高得点を叩き出し、最大のライバルと目されたイリア・マリニン（米国）の98.00点を大きく上回り、1位となった。【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見るキス・アンド・クライ