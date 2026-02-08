欅坂４６（現・櫻坂４６）が２０１７年にリリースした「不協和音」のミュージックビデオが８日、ＹｏｕＴｕｂｅ上で１億回再生を突破した。同曲は欅坂４６の４枚目シングルとしてリリース。リズミカルなテンポとともに響く重低音が特徴となっており、センター・平手友梨奈らの激しいダンスも話題に。ＮＨＫ紅白歌合戦でも２０１７年と１９年に披露するなどグループを代表する曲の一つとなった。欅坂４６の曲が１億回を突破す