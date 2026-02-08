東京六大学リーグの法大に「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」で入学する横浜・奥村凌大内野手と片山大輔投手が８日、神奈川・川崎市内で取材に応じた。片山は昨春センバツの決勝・智弁和歌山戦の６回１死三塁で、相手４番・福元聖矢がカウント２―２となったところで、先発の織田翔希をリリーフ。１球で空振り三振に仕留めて交代する「大輔の１球」と呼ばれた好救援で、センバツＶに貢献した左腕。「４年後にドラフト１