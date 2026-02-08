明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節の9試合が8日に行われた。1年半後のJ1復帰を期するアルビレックス新潟は、マテウス・モラエスが開始3分に挙げた1点を守り抜いて愛媛FCを撃破。サガン鳥栖はFC琉球の逆転を許したあとに追いついたものの、PK戦で敗れて勝ち点「1」にとどまった。藤枝MYFCは槙野智章監督の初陣で、FC岐阜にホームで敗戦。川井健太監督が就任した北海道コンサドーレ札幌もいわきFCに敗れ