巨人の戸郷翔征投手が８日、宮崎キャンプ第２クール最終日にブルペン入りした。捕手を務めた山瀬に５５球。１球を投げるごとにボールの回転、強さなどを丁寧に確認した。前日７日には内海コーチとブルペンでシャドーピッチング。特に右打者の外角に投球する際のフォームに重点を置き、体の使い方を模索している。「右のアウトコースへの入れ方っていうのは反復しないとできないと思う。いっぱい数をこなして、いい感覚は昨日（