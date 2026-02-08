楽天のルーク・ボイト内野手（34）が来日し、8日から沖縄・金武町の1軍キャンプに合流。練習前には円陣の中で「皆さんに会えてうれしいです。オフはちょっと恋しかった。この6週間以上、しっかり体を鍛えて、皆さんと一緒に頂点を目指すために戻ってきた」とあいさつした。来日が遅れたのは大寒波の影響だった。ボイトによると、米テネシー州ナッシュビルの自宅が大規模な寒波の影響で12日間も停電に見舞われ、家を出てから45