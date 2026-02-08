◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ノーマルヒル 2回目(大会2日目/現地7日)銅メダルを獲得した丸山希選手が7日、メダル獲得直後の喜びの声を届けました。日本勢メダル第1号という知らせには「そうなんですね！」と驚きの声をあげた丸山選手。「昨日まで苦戦していたがなんとか調子を合わせることができて、ジャンプもなんとか間に合わせることができてよかった」と、本番の舞台で力を発揮できたと安堵