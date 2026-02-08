8日午後4時半ごろ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。福岡県と佐賀県では、大雪の恐れはなくなりました。山地を中心に雪の積もっている所がありますので、積雪や路面凍結による交通障害に留意してください。また、9日朝は最低気温が広い範囲で氷点下となるため、低温による水道管の凍結に注意してください。