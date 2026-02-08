1947年に米国ボストンで誕生したカジュアルライフスタイルブランド’47（フォーティーセブン）から、2026年ディズニーデザインコレクションの第1弾が登場。ミッキーマウスとミニーマウスをモチーフにした新作キャップが、2月5日（木）より発売されます。’47らしいナチュラルな色合いと豊富なカラーバリエーションで、毎日のスタイリングに自然に寄り添う注目コレクションです