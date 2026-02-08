開幕投手の最有力候補である巨人・山崎伊織が、宮崎での春季キャンプでブルペン投球。田中将、則本、戸郷らと並んで106球を投げ、第2クールの最終日を締めた。制球力の高さが際立ったが「まだまだ。疲れがちょっと出てきているので、投球フォームがばらばらな部分もある」と自己採点した。スローカーブを交えるなど、変化球も多めに確認。「いろんな力感で投げることで制球も良くなると思っている。まだまだ追い込んで頑張っ