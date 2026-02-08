◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）阿部慎之助監督がキャンプで選手に課す、股割りティーバッティング、名付けて“ウエルカムティー”。この日、対象となった選手は石塚裕惺選手でした。木の花ドームに叫び声が響き渡る中、阿部監督の「ほら、ほら」という明るい声も聞こえてきます。ボールが120球ほど入るカゴを2箱。終わりが見えてきたと思ったときに阿部監督が「もう一つ、それ持ってきて」とスタッフに