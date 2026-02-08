µÜ¾ë¤ÎÆ¬¤¬¸ª¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¤Û¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿·³°¹ñÀÒÅê¼ê¤ÈµÜ¾ëÂçÌï(²­Æì¸©½Ð¿È)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎµÜ¾ë¤ÈÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢213¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¡£42¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¡¢µÜ¾ë¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¸ª¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ï2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö#213cm#Â­¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï#34cm#¥¹¡¼¥Ñ¡¼¿Â»Î#´üÂÔÂç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¹â¿ÈÄ¹±¦ÏÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÂç