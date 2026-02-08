ほんとうに偶然?それとも...NHK Eテレ「3か月でマスターする数学」出演で知られる数学者が投稿した、街の不思議な光景が話題になっている。「本屋の前の点字ブロックが『本』の文字の形になっていた!すごい偶然!」と、「本」の大きな看板が目立つ書店の前にある交差点の黄色い点字ブロックが偶然にも「本」の文字の形になっている様子を投稿したのは数学者で著作家の横山明日希さん。この不思議なデザインの点字ブロックには