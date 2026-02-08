¡Öµã¤¯»ö¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×ÌµÇ°¤µ¤¢¤é¤ï¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Öegg¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤ë26ºÐ¤¬ÆÍÁ³X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û ¼¡¤Î»¨»ï¤Çegg¤òÂ´¶È¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤Ã¤Æ»ö¤òÁ°¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÆÍÁ³¡¢ËÜÅö¤ËÆÍÁ³¡¢²ò¸Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¿®´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æµã¤¯»ö¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤¹¤ëºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¡¢eggÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÆÍÁ³²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â