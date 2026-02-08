昨夏にボルシアMGからオランダの名門アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉は今冬、古巣への復帰が取り沙汰された。ボルシアMGからのオファーが舞い込んだが、アヤックスが拒否したと報じられた。そんな29歳CBの現状に注目したのが、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版だ。「日本代表の中心DF、バイエルンへの移籍を断ったのは最悪の選択だった。ポジション変更で台無し、控え選手に降格。復帰は頓挫」と見出しを打った