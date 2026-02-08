今年６月で活動を終了する３ピースロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が８日、サッカーＪリーグの川崎−柏（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）でのイベントに出席。寒空の中、試合前に場外のイベントスペースでファン、サポーターに「ししゃも焼」を販売した。さらに開始前のピッチでは、９年ぶりとなる始球式にも登場。ボーカル・宮崎朝子とベース・松岡彩が漫画「キャプテン翼」ばりのツインシュートで