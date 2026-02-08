モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が7日放送のニッポン放送「MURASHIGE de NIGHT」にゲスト出演。親交深い村重杏奈の印象を語った。岡田は「最初はとにかく明るいってイメージが強くて。明るい人っていろんな人がいて。仕事だから明るくしている人だったりとか、自分の防衛のために明るくしている人っていると思うだけど、シゲ（村重）は根っから明るいけど、ちゃんと考えてい