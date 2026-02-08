ヤクルトのドラフト１位ルーキー・松下歩叶内野手（２２＝法大）が８日に春季キャンプ地の沖縄・浦添球場で行われたライブＢＰに出場。自身初となる実戦形式練習の場でいきなり豪快なアーチを放ち周囲の度肝を抜いた。対峙したのは昨季４５試合に救援登板し、２勝１敗２８ホールド、防御率１・０５の好成績で新人王のタイトルも獲得した荘司。セ屈指の左リリーバーが投じた速球に器用にバットを合わせると、空高く舞い上がった