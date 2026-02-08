◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節名古屋１―０清水（８日・豊田スタジアム）吉田孝行新監督を迎えた清水エスパルスは名古屋に０―１で敗れ、開幕戦を飾れなかった。後半は高い位置からプレスをかけてボールを奪う場面に増えたが、同１４分に失点。終盤にも決定機を作られた。シュート数は名古屋の１２本に対し清水が５本。吉田監督は「ゴールに対してもっと貪欲さがあっていい」と攻撃陣の奮起に期待していた。