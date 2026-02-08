衆議院選挙は投票が進んでいます。午後2時時点の投票率は16.95パーセントで、前回より2.48ポイント下回っています。 また、期日前投票の県内の投票率は28.23パーセントで、前回を4.63ポイント上回っています。 投票は一部を除いて午後8時で締め切られます。 ・ ・ ・