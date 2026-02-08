外はカリッ、中はふわっとむっちり。いま注目の高野豆腐を使って、想像を超える食感に仕上げたスパイシー唐揚げをご紹介。実は高野豆腐は、血糖値の急上昇を抑え、余分な脂質の排出を助ける優秀食材。いま注目のたんぱく質「レジスタントプロテイン」を豊富に含み、血中コレステロール値を減少させる効果や、糖尿病の予防・改善、血中中性脂肪の上昇を抑える効果などがあると言われています。今回ご紹介するのは、カレーの香りが立