「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント」は8日、国立代々木競技場第2体育館で行われた。K−1ワールドGPバンタム級タイトル戦は石井一成（27＝ウォーワンチャイプロモーション）はジャン・ジンホイ（20＝中国）に判定3―0で勝利し初防衛に成功した。1R、石井は右カーフキックを連続。右からの左フック、左ハイキックと畳みかける。2R、ジンホイは飛び込んでの右のパンチ。石井も左から右を返していく。