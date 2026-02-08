歌手・俳優の近藤真彦（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。「先週、息子と （紀州）口熊野マラソン に出てきました」と報告し、息子（18）と共に走る姿を公開した。【写真】「パパと同じでイケメン」近藤真彦＆18歳息子の“顔出し”ゴールショット「僕は9年ぶり、息子は初マラソン」となった今回は、「初挑戦の息子は30km過ぎから足が上がらず、ラスト10kmは『走る→歩く』を繰り返し」と苦戦しながらも、見事親子で完走