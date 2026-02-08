楽天の浅村栄斗内野手（35）が8日、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で田中千から右前、林からは左前、中前と広角に3本の安打性を放ち、「状態がいいか悪いかはちょっと分からないけど、今年も違和感なくスタートできた」と笑った。昨季は平成生まれ初の通算2000安打を達成したが、不振で2度の2軍降格もあり、プロ2年目の10年以来、15年ぶりに規定打席に到達しなかった。復活に向け「なんだってやります」と意気込む今キャンプ