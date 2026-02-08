[2.8 J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節 いわき 0-1 札幌 ハワスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節が8日に行われ、いわきFCはホームで北海道コンサドーレ札幌を1-0で下した。いわきが先手を取ったのは前半15分。MF柴田壮介が敵陣で相手のずれたパスに反応し、ワンタッチで前方のFW西谷亮につなぐ。そのまま柴田はペナルティエリア中央に駆け上がり、西谷のラストパスを右足で流し込んだ。後半12分にはMF今野息吹が高い位置