[2.8 J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節 藤枝0-2岐阜 藤枝サ]元日本代表DFの槙野智章監督を迎えた藤枝MYFCは、ホームでFC岐阜に0-2で敗れた。前半42分に与えたPKをMF荒木大吾に決められると、後半30分にはFW川本梨誉に豪快なミドルシュートを決められた。昨季J2・15位で残留を決めた藤枝は、槙野新監督のもとで心機一転を図ってきた。しかし初陣はJ3クラブに完敗を喫する厳しい船出となった。一方の岐阜は敵地で好発進。昨