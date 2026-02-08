[2.8 J1百年構想リーグWEST第1節 福岡 1-1(PK6-5) 岡山 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは8日、各地で第1節を開催した。アビスパ福岡対ファジアーノ岡山は1-1に引き分けとなり、大会規定で突入したPK戦は6-5で福岡に軍配。福岡が勝ち点2、岡山が勝ち点1の獲得となった。岡山は昨季主軸のFWルカオらがメンバー外。そうしたなかで2028年1月からの加入が内定しているU-21日本代表MF小倉幸成(法政大2年)がさっそく開幕スタメンでフ