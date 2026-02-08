【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルボーイズグループ・JO1が2月7日TOHOシネマズ六本木で行われたJO1初のライブ映画作品 『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』の公開記念舞台挨拶& 全国中継上映会に登壇した。 ■「視界全部がJO1なので“神席”が何度でも味わえる」（川尻蓮） 自己紹介では、メンバーそれぞれが地元の映画館へと呼びかけ盛り上げる