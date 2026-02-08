JRAは8日、降雪の影響で競馬開催が延びた9日と10日のテレビ・ラジオ中継の予定を発表した。9、10日いずれもグリーンチャンネル競馬中継（9日が午前9時30分〜午後4時30分、10日は午前9時30分〜午後5時）は無料放送（一部有料）となっている。9日は京都できさらぎ賞、10日は東京で東京新聞杯が組まれている。