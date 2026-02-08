気象台は、午後4時24分に、なだれ注意報を神河町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・神河町に発表（雪崩注意報） 8日16:24時点兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。北部では、8日夜遅くまで高波に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雪警報積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量50cm□波浪警報8日夜遅くにかけて警戒予想最