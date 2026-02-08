気象台は、午後4時21分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 8日16:21時点嶺南では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。福井県では、8日夜のはじめ頃から8日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報