昨季限りで現役を引退した沢村拓一氏（37）が7日放送のテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）に出演。3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2番を任せる打者について「彼しかいない」と実名を挙げて推薦した。番組キャスターを務める前西武監督の松井稼頭央氏（50）がロッテの春季キャンプで臨時コーチを務めて