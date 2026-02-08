春が目前に迫り、服や髪は軽さを意識し始めているのに、なぜか顔だけがきつく見える。そんな違和感の正体は「眉メイク」にあるかもしれません。実際40代・50代に多いのが、「きちんと描こう」とするほど、眉が強くなりすぎてしまうケースです。きちんと描いた眉が、きつく見える理由年齢を重ねると、眉が薄くなったり形がぼやけたりして、「描かないと不安」と感じがち。その結果、輪郭をはっきり取りすぎたり、濃さを足しすぎたり