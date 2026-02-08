休んでいるはずなのに、なぜか疲れが抜けない。しっかり寝たつもりなのに、朝から体が重い。そんな違和感を感じ始めるのが、ちょうど40代に差しかかる頃です。実はこの状態、「体力が落ちた」「年齢のせい」と簡単に片づけてしまえないのが現実。もしかしたら自律神経がうまく切り替わらなくなっている可能性があります。40代に入ると自律神経の切り替えが鈍くなり始める自律神経は、本来「活動モード」と「休息モード」を行き来し