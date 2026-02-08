巨人・西舘勇陽投手（２３）が８日、宮崎キャンプ第２クール最終日にブルペン入り。「気が済むまで投げました」と１３６球の熱投を見せた。メインテーマは内角球の精度。「右も左もインコースに。去年、基本外中心であまり使えていないので自分を楽にする意味でも使っていきたい」と今キャンプ自身最多の球数を投じた。